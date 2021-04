USA: Kelyn Spadoni, elle reçoit par erreur 1,2 million de dollars sur son compte bancaire, voici ce qui se passe

Une habitante de Harvey en Louisiane (Etats-Unis) est accusée d’avoir refusé de restituer 1,2 million de dollars déposés par erreur sur son compte, ont déclaré les autorités.

La maison de courtage en bourse Charles Schwab Corporation a accidentellement déposé 1,2 millions de dollars sur le compte de Kelyn Spadoni, 33 ans, au lieu de 82,56 dollars. La jeune femme aurait ignoré les appels, sms et courriels de la société. “Ce n’est pas son argent. Elle n’a aucun droit légal dessus. C’était une erreur de comptabilité.”, a déclaré le porte-parole du shérif Jason Rivarde.

Lorsque la société a tenté de récupérer l’argent, la demande a été rejetée car la somme n’était plus disponible. Kelyn Spadoni avait déjà utilisé une partie du pactole pour acheter une maison et une Hyundai Genesis 2021 qui pourrait coûter jusqu’à 70 000 dollars, selon le bureau du shérif qui a ouvert une enquête. Par ailleurs, la jeune femme travaillait depuis plus de quatre ans au sein du poste de police en tant que répartitrice et a été licenciée après l’affaire.

Kelyn Spadoni a été arrêtée mercredi et accusée de vol, de fraude bancaire et de transmission illégale de fonds monétaires, a détaillé auprès du journal “The Times-Picayune” Jason Rivarde.

Perle Lola

Comments

comments