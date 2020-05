USA: le président Donald Trump promet justice pour George Floyd

Dans une déclaration, suite aux émeutes à Minneapolis et dans d’autres villes, le président Trump promet faire toute la lumière sur ce meurtre.

“À ma demande, le FBI et le ministère de la justice ont déjà entamé une enquête sur la triste et tragique mort de Georges Floyd au Minesota…J’ai demandé que cette enquête soit accélérée et j’apprécie grandement tout le travail accompli par les forces de l’ordre locales .

Ma compassion va à la famille et aux amis de Georges. Justice sera rendue”.

Merci au président Trump de prendre personnellement cette affaire en compte afin que justice soit rendue, et qu’on ne revoit plus jamais cette image de la police aux États Unis.

