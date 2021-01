USA: Michelle Obama fait un post avec ses cheveux naturels et sans maquillage, les internautes réagissent

L’ancienne First Lady, Michelle Obama a fêté ses 57 ans le dimanche 17 janvier 2021. Et pour l’occasion, elle a posé au naturel, qu’elle a publié sur le célèbre réseau social américain. Cette publication lui a valu une pluie de compliments en commentaire.

Le dimanche 17 janvier 2021 était la date d’anniversaire de l’ancienne Première Dame Américaine, Michelle Obama. Elle soufflait ses 57 printemps. Pour cette journée exceptionnelle, l’épouse de l’ancien président américain, Barack Obama a mis de côté tous ses artifices et a pris la décision de publier une photo d’elle au naturel, avec ses cheveux naturellement frisés et sans make-up.

Cette publication a donc fait l’unanimité sur Instagram avec près de quatre (04) millions de « J’aime » et une pluie de compliments en commentaire. « Joyeux anniversaire à une femme qui est aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur. Merci de vous dévoiler au naturel, vous êtes si audacieuse », « Wow, quel éclat naturel », « Vous êtes une beauté radieuse » pouvait-on-lire parmi les 92 000 commentaires… Il n’y a pas à dire, l’ex First Lady a mis tout le monde d’accord !

Michelle Obama adresse ses remerciements à ses abonnés

Pour donc remercier ses followers pour lui avoir rendu cette journée encore plus spéciale et exceptionnelle, Michelle Obama, qui est suivie par plus de 44 millions d’abonnés a encore posté une nouvelle photo d’elle en blanc et noir. « Merci à tous pour les jolis vœux d’anniversaire ! Je sais que cette dernière année a été difficile pour nous tous, à beaucoup de niveaux, alors j’espère simplement que vous prenez tous soin de vous et que vous trouvez de la joie dans les plus petits moments. Je vous aime », avait-elle légendé la photo.

Il faut simplement dire que cette nouvelle publication lui a valu une tonne de compliments.

