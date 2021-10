USA : Un Ivoirien suspecté de “meurtre” recherché par le service de police de new York

Le service de police de la ville de New York aux trousses d’un « ivoirien » suspecté de meurtre, a rapporté mardi dernier un média américain.

Selon le confrère, le suspect se nommerait Moussa Cissé. Il est accusé d’avoir tué une jeune mère et blessé son fiancé dans le hall de l’immeuble du couple à Harlem.

Les faits se seraient produits le 16 janvier 2021 et le suspect Cissé n’avait plus été revu dans la ville de New-York et sur le territoire américain.

Le service de police de la ville de New York n’écarte pas, l’hypothèse que, le suspect se soit enfui en Côte d’Ivoire après son forfait.

Les policiers “New-Yorkais” ont saisi leurs partenaires fédéraux et le groupe de travail régional des fugitifs concernant cette affaire.

D.K.

