USA/ Un jeune garçon reçoit une balle dans la tête, les faits

Scène d’Horreur et un drame sans nom qui se sont déroulés dans l’État du Texas, aux États-Unis. Alors qu’il jouait à proximité du sac de l’un de ses proches, un jeune garçon, seulement âgé de deux ans, y trouve un pistolet.

Ne comprenant visiblement pas de quoi il s’agissait, le pire a alors fini par se produire. Un coup de feu part, envoyant une balle dans la tête du jeune enfant. L’enfant est mort sur le coup. Le propriétaire du sac a fini par se rendre aux forces de police après s’être enfui.

Un jeune garçon reçoit une balle dans la tête

Cet incident pourrait très fortement relancer le débat, aux États-Unis, sur l’autorisation parfois trop facile à recevoir pour détenir une arme à feu. Et pour cause. Une nouvelle fois, un mineur, qui plus est un enfant de seulement deux ans et demie, s’est tué, jouant avec le pistolet d’un proche qu’il avait trouvé dans le sac de ce dernier.

Son propriétaire, âgé lui de vingt-et-un an, a visiblement paniqué en prenant conscience que les tirs mortels entendus provenaient de son arme. Mais après s’être enfui, ça n’est que quelques heures plus tard qu’il a décidé de se rendre aux forces de police pour tout expliquer.

Un problème à régler aux États-Unis

« Chaque année, aux États-Unis, des centaines d’enfants accèdent à des armes chargées et non sécurisées et tirent involontairement », explique une récente étude réalisée pour tenter de comprendre ces incidents qui ne sont que trop récurrents.

En effet, aux États-Unis, près de 800 mineurs ont perdu la vie dans ce type d’incident sur les six dernières années. Un chiffre bien trop élevé pour bon nombre de citoyens américains.

