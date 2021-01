USA: Une femme de ménage vole le sperme d’un millionaire à travers un préservatif usagé

Jane avait 36 ans , lorsqu’elle a volé un préservatif usagé dans la poubelle d’un technicien millionaire de 24 ans au Las Vegas Hotel.Elle a inséré le sperme dans son vagin et est tombée enceinte d’un petit garçon qui a maintenant 4 ans.Lors de l’audience sur la pension alimentaire pour enfants, Jane a avoué qu’elle n’avait jamais couché avec le jeune millionaire et qu’elle s’était imprégnée de son sperme pendant qu’elle nettoyait sa chambre. Le test de paternité a été effectué et le jeune millionaire est le père. Le tribunal lui a ordonné de verser 2 millions de Dollars pour les 3 années de la vie de son fils qu’il a manquées. Il n’a pas manqué d’intenter d’autres poursuites judiciaires contre la mère pour avoir volé ses fluides corporels et violé sa vie privée. Pendant ce temps , Jane a quitté son boulot de femme de menage et a lancé quelques entreprises avec sa nouvelle fortune. Et elle a toujours la garde complète de son fils.

