USA : une gestionnaire d’un zoo happée à la main par un alligator

Alors qu’elle était en train de nourrir un alligator de 2 mètres devant des enfants venus célébrer un anniversaire, une gestionnaire d’un zoo aux Etats-Unis été happée à la main par l’animal. Elle a été sauvé été sauvé de justesse par un visiteur qui a plongé dans le bassin pour voler à son secours.

Dans la vidéo filmée par l’un des enfants, on peut voir un employé du centre des reptiles de l’Utah en train de faire une présentation pour un groupe de visiteurs qui était là pour célébrer une fête d’anniversaire. Tout en parlant de l’alligator à des adultes et à des enfants, l’employée a ouvert l’enclos pour nourrir l’alligator. Malheureusement l’animal lui a serré le bras et l’a tirée dans son enclos, la bousculant. L’animal a refusé de la lâcher pendant plusieurs minutes.

hane Richins le propriétaire de l’entreprise, a déclaré dans une interview que la gestionnaire ouvrait l’enclos pour nourrir l’alligator comme d’habitude, mais cette fois, le reptile « s’est montré un peu plus courageux ». Richins a déclaré que le centre a normalement une politique stricte pour qu’un deuxième gestionnaire soit à proximité lorsque les employés travaillent avec les alligators. Mais cela n’a pas été appliqué ces dernières années si le travailleur n’a pas l’intention d’entrer dans l’enceinte, a-t-il déclaré avant de remercier les visiteurs courageux pour leur héroïsme.

