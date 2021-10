Yémen : les spéléologues qui ont voyagé dans le trou mystérieux « Puits de l’enfer » ont été horrifiés

Un groupe de spéléologues a exploré la fosse mystérieuse qualifié de »puits de l’enfer » au Yémen – un trou circulaire de 200 pieds qui tombe dans une grotte de 400 pieds et considéré par beaucoup comme un « passage vers le monde souterrain »

Les spéléologues courageux qui ont voyagé dans le trou mystérieux, connu sous le nom de « Puits de l’enfer », ont été horrifiés de trouver un labyrinthe de serpents vivant à 400 pieds sous la surface de la Terre.

Le sinistre puits circulaire aurait un large compartiment considéré comme étant un lieu de malchance éternelle.

Mais certaines théories locales plus effrayantes prétendent que les âmes des morts y avaient été emmenées pour une torture éternelle.

Une courageuse équipe de plongée souterraine a pris la décision d’aller là-bas et a été surprise de trouver des choses assez surprenantes dans la « fosse de l’enfer ».

Le trou basé à Al-Mahra abrite en fait une pléthore de serpents, de cascades et de perles vertes des grottes, rapporte LADbible .

Une pléthore de serpents a été trouvée à l’intérieur de la grotte profonde

On pense que le trou de 100 pieds de large a des millions d’années et a suscité une série de mythes effrayants sur le mal qui s’y cache.

Une équipe d’explorateurs omanais a rapporté que bien qu’ils n’aient rien vu de surnaturel, ils ont vu des « choses inhabituelles » et le trou reste « mystérieux ».

« Nous avons remarqué des choses étranges à l’intérieur. Nous avons aussi senti quelque chose d’étrange… C’est une situation mystérieuse », a rapporté le professeur de géologie Mohammed al-Kindi.

L’équipe qui a exploré ”le puits de l’enfer” fait une découverte horrible-Photos

En plus d’explorer, le courageux équipage a également effectué des travaux scientifiques et collecté des échantillons pour comprendre à quoi ressemble la vie sous la Terre.

Les photos prises de l’intérieur du trou montrent la beauté de ce qui se trouve en dessous, avec une lumière inondant l’entrée et rebondissant élégamment sur les parois de la grotte.

Les couches de différentes formations rocheuses vues sur les images sont également frappantes.

Une fois les échantillons testés, les explorateurs prévoient de publier un rapport complet sur leur incroyable voyage dans le « puits de l’enfer ».

afrikmag

Comments

comments