Zelensky à la Knesset: «Peut-on servir d’intermédiaire entre le bien et le mal?»

Son discours était très attendu. Le président ukrainien s’est adressé ce dimanche 20 mars au Parlement israélien, la Knesset. Pas de présentiel en raison des vacances parlementaires et de travaux effectués sur place. Une situation symbolisant bien la zone d’inconfort israélienne au sujet de ce conflit.

C’est en zoom que le président ukrainien s’est adressé aux députés de la Knesset, et d’une certaine manière, directement aux Israéliens.

Volodymyr Zelensky attaque sur tous les fronts face à la position ambiguë d’Israël. Il demande au pays de choisir son camp. Revêtu de son célèbre t-shirt vert, il pose la question très attendue sur la livraison de missiles antimissiles Dôme de fer.

« On peut se demander pourquoi on ne peut pas recevoir ce type d’armes. Et pourquoi Israël n’impose pas des sanctions substantielles à la Russie », lance-t-il.

Zelensky brandit l’étendard de la Shoah. Il parle de la Solution finale. Une analogie rejetée par la droite de la Knesset.

Absents de l’hémicycle virtuel : les députés arabes de l’aile gauche du Parlement, notamment le groupe communiste pro-russe.

« Nous demandons votre aide », conclut Zelensky. « De quoi s’agit-il ? Indifférence ? Règlement de compte ou médiation ? » « Mais peut-on servir d’intermédiaire entre le bien et le mal ? », demande encore le président ukrainien.

