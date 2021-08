“Je n’ai pas pu achever mes études universitaires mais je suis devenu l’homme le plus riche de la planète”, Bill Gates

L’histoire des hommes les plus riches du monde nous apprend une fois de plus que le nombre des échecs ne réduit pas la grâce pour réussir.

Voici les exploits des hommes les plus réputés de la planète terre :

1.COCA COLA avait vendu 31 bouteilles la première année de son existence, aujourd’hui Coca Cola est la boisson la plus consommée au monde.

2.Bill Gates:

“Je n’ai pas pu achever mes études universitaires mais je suis devenu l’homme le plus riche de la planète”.

3.Christiano Ronaldo:

” Je disais à mon père que nous serons très riches; il ne me croyait pas mais aujourd’hui, c’est la réalité “.

4.Lionel Messi:

” Je servais du thé dans une boutique pour pouvoir payer mes frais de formation de foot; mais je suis devenu le meilleur joueur du monde”.

5.Steve Jobs:

” Je dormais a même le sol dans des chambres d’amis, recyclant des bouteilles de coca cola, quemandant de la nourriture gratuite dans un temple local; mais j’ai fondé Apple”

6.PM Tony Blair:

“Mes professeurs avaient l’habitude de m’appeler échec; mais je suis devenu premier ministre”.

7.Nelson Mandela:

“J’ai été en prison pendant 27 ans et suis devenu président”.

8.Mike Adenuga:

“J’ai conduit un taxi pour financer mes études universitaires mais aujourd’hui je suis devenu milliardaire”.

Le nombre de tes échecs ne réduit pas la grâce pour réussir.

Si ces personnes ont eu a influencer le monde malgré leurs échecs et difficultés qu’ils ont rencontré dans leurs vies ils ont bâti des choses, écrits des histoires extraordinaires et réaliser des choses incroyables, vous pouvez le faire aussi !

Croyez en vous !

En vos rêves !

Croyez en votre avenir meilleur !

Croyez en votre réussite !

Tout est possible et réalisable !

𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 !

Sapel MONE

