72% des décès liés au coronavirus sont des Afro-Américain aux USA

Si en Europe, ce sont les blancs qui meurent le plus du coronavirus, aux Etats-Unis, c’est le contraire. La communauté afro-américaine est la plus touchée. Selon les derniers chiffres, les afro-américains représentent plus de la moitié des personnes contaminées et 72% des décès. Une situation due aux inégalités sociales dans le pays.

Le covid-19 a déjà fait plus de 12000 morts aux Etats-Unis. C’est le deuxième pays qui compte le plus de décès derrière l’Italie qui enregistre plus de 16.500 morts. Et parmi ces victimes du coronavirus au pays de Donald Trump, les noirs sont les plus touchés. Dans plusieurs Etats en effet, la communauté noire a montré sa vulnérabilité face à la maladie. Le système de santé américain y est pour quelque chose et les afro-américains, les plus pauvres des Etats-Unis, ont un mode de vie qui facilite la propagation du covid-19.

Selon RTL, « les explications sont évidentes pour ceux qui s’intéressent, même de loin, à la santé publique ici. Les Américains noirs, habitent des logements plus petits, dans des immeubles, et prennent plus les transports en commun. Souvent plus longtemps d’ailleurs parce qu’ils habitent plus loin. Ils ont aussi moins le luxe de télétravailler et continuent donc à sortir tous les jours ». Conséquence plusieurs leaders de communautés noires et même de l’administration Trump tirent la sonnette d’alarme.

Le Surgeon général, l’équivalent du Directeur général de la Santé, un afro-américain a appelé les communautés africaine et américaine, à respecter les gestes barrières pour éviter la contamination au covid-19 et surtout à éviter autant que possible, les transports publics. Car les noirs aux Etats-Unis sont plus susceptibles de développer des pathologies qui sont moins souvent détectées et traitées. Davantage de surpoids et d’obésité. Tout est lié. Le coronavirus n’épargne donc personne.

Le virus n’est pas sensible à la couleur de la peau.

AVEC 7 INFO

