Adzopé: le récit tragique cette femme Abiba, morte pendant l’accouchement

Vendeuse de bouillie en face de l’hôpital général d’adzopé le jeudi 06 Mai elle ne savais pas qu’elle avait rendez-vous avec la mort quand elle es allée rencontrer le gynécologue de l’hôpital général parce que la date prévue pour l’accouchement était dépassée depuis longtemps.

Il lui a fait des soins pour déclencher l’accouchement et à demandé de revenir le soir quand elle aurais mal à 22H00 elle s’est présentée à la maternité accompagnée de ses deux mamans.

Les sages femmes de garde ont appelé le gynécologue Il n’est pas venu Il s’est contenté à chaque appel de leur donner des instructions elle est restée seule dans la salle d’accouchement et criait pour appeler les sages femmes mais elles étaient plus préoccupées par le film qu’elles suivaient à la télé.

Les mamans présentes ont interpellé les sages femmes, elles les ont rabroué fatiguée, épuisée elle continuais de crier et de réclamer de l’aide.

Les mamans arrêtées dans le couloir, inquiètes et impuissantes voulaient entrer assister.

Mais elles butaient toujours sur le refus brutal des sages femmes, soudain toute les personnes présentes dans le couloir ont été ébranlées par un lourd bruit.

Comprenant qu’il y’avait problème l’une de ses mamans a brutalisé une sage femme et a soulevé le rideau de la salle d’accouchement.

Devant elle l’horreur elle étais couchée à même le sol, la tête de l’enfant était déjà sortie.

C’est sans doute dans sa tentative d’expulsées seule son enfant que le drame s’est produit.

Les sages femmes paniquées venaient de réaliser l’immensité de leur négligence. Elles demanderont à la faire évacuer dans une clinique alors que l’hôpital général a un bloc opératoire.

Savaient-elles qu’il n’y aurait personne à cette heure ou voulait elle dégager leur responsabilité pour la suite qu’elles savaient fatale?

En effet le bébé avait une fracture au cou et elle même avais 03 fractures au bras. Ses frères qui étaient présents n’ont pas attendu l’ambulance.

Ils l’ont embarquée dans leur voiture pour la conduire à la clinique située à juste 05 mn de l’hôpital.

Mais hélas ! Mille fois hélas !!! Elle n’avait plus de souffle pour parcourir ces 05 mn, les plus longues de sa vie. Elle est décédée le vendredi à 01 heure du matin.

À 2h tout le quartier a été réveillé par l’horrible nouvelle. Révoltées les femmes du quartier se sont rendues à la préfecture.

On leur dira que le Préfet est absent le vendredi après la prière elle à été portée en terre avec son bébé.

Abiba tu es morte en martyr et nous prions Allah qu’il te fasse miséricorde. Repose en paix Abiba avec ton bébé. Tes pauvres enfants, ton mari, tes parents et toute ta communauté impuissante s’en remettra sans doute à Allah”

Africa 24 Matin

