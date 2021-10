Agression à l’arme blanche de l’élève Coulibaly Yafine: Mariatou Koné présente ses sincères condoléances à la famille Biologique de la victime

Feu Coulibaly Yafine élève en 1ere D1 au Lycée Moderne de KORHOGO a perdu la vie suite à une agression sauvage à l’arme Blanche.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a présenté lundi ses sincères condoléances à la famille Biologique de la victime, à la communauté éducative et à tous ses proches .

Repose en Paix Yafine !

COMMUNIQUÉ RELATIF À L’ASSASSINAT DE L’ÉLÈVE COULIBALY YAFINE.

LES FAITS.

L’élève COULIBALY YAFINE en classe de 1ere D1 au Lycée Moderne de Korhogo a été sauvagement arraché à notre affection ce vendredi 08 Octobre 2021 alors qu’il revenait des cours d’Epreuve Physique et Sportive (EPS) aux environs de 09h par deux (02) individus sans foi ni loi.

Les auteurs du crime réclamait le téléphone portable de l’élève. Face à la stupéfaction de ce dernier, l’un des agresseurs de peur d’être aperçu dans leur mauvais dessein, a enfoncé un couteau en plein cœur de l’élève afin de lui exproprier rapidement son téléphone.

Prenant la fuite après le drame, un taximan ( taxi moto), ayant été alerté par le cris de la victime, aussitôt se mit à la poursuite des agresseurs. Il réussit à mettre la main sur l’un des agresseurs et le remit aux autorités compétentes.

NOTRE POSITION.

La Coordination FESCI de la région du Poro, par la voix de son premier responsable, le camarade ZIANÉ Pierre dit Coordo Gon Coulibaly , condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble qui déshonore la vie humaine.

Elle demande par conséquent, aux autorités compétentes de créer les conditions sécuritaires dans tous les établissements de formation et que la clôture du Lycée soit rapidement achevée afin d’éviter durablement que situation pareille se reproduise dans l’avenir.

C’est le lieu pour nous, de remercier les autorités compétentes qui ont agi avec promptitude et continues de créer les conditions afin que justice soit rendue à notre regretté défunt. Nous leurs réitérons notre totale confiance dans la suite de la procédure en cours.

La FESCI présente ses sincères condoléances à la famille biologique et académique.

La FESCI, après échange avec les autorités compétentes, invite l’ensemble des élèves du Lycée Moderne de Korhogo au calme et à reprendre les cours dès demain Mardi 12 Octobre 2021 à 07h00.

Que l’âme de notre camarade repose en paix.😭

Fait à Korhogo le Lundi 11 Octobre 2021.

Pour la Coordination FESCI Poro.

Le Coordinateur

ZIANÉ Pierre

Coordo Gon Coulibaly.

