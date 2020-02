Allah Thérèse : le choix du lieu de son inhumation pas encore trouvé

« Où va-t-on inhumer Allah Thérèse ? La chefferie de Gbofia et la famille d’Allah Thérèse vont-elles accepter l’inhumation de la défunte à Konankokorékro ? » S’interrogent de nombreuses personnes.

De chaudes discussions ont lieu depuis plusieurs jours entre la famille d’Allah Thérèse et celle de son époux sur le choix du lieu de l’inhumation.

Pour la belle-famille d’Allah Thérèse, il serait juste et bon d’inhumer la défunte à Konankokorékro, auprès de Feu Ngoran La loi, son époux :

« Les deux se sont aimés et ont vécu de nombreux années à Konankokorékro. Il serait juste et bon d’inhumer la défunte auprès de son mari », a souhaité la belle-famille de feue Allah Thérèse.

Quand la famille de la défunte, désirant respecter la tradition baoulé, souhaite pour sa part, qu’Allah Thérèse repose à jamais à Gbofia, sur la terre de ses ancêtres.

« En pays baoulé, quand une femme mariée décède, c’est dans son village que l’on l’enterre et non dans le village de son époux. Cette tradition est connue de tous. Il nous faut dépasser nos intérêts personnels et respecter la tradition en inhumant Allah Thérèse à Gbofia, son village, auprès de ses ancêtres », a affirmé, de son côté, Konan Jacques, chef du village de Gbofia, qui est le cousin de feue Allah Thérèse et ancien Adjoint au Maire de Toumodi.

Pour rappel, Allah Thérèse, l’artiste-chanteuse ivoirienne, est décédée au mois de janvier dernier à l’hôpital de Djekanou, dans le centre de la Côte d’Ivoire.

Les ivoiriens et le monde entier attendent toujours de connaître le lieu et la date de l’inhumation de cette grande cantatrice.

