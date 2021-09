Amobe Mevegue : une vie comblée, retour sur le parcours de l’homme

L’information est tombée ce 8 septembre 2021. Le célèbre présentateur camerounais Amobe Mevegue est décédé. Le propriétaire de la chaîne de télévision Ubiznews aurait contracté le Covid-19 après son passage au Cameroun. Il avait participé aux obsèques de sa mère. CamerounWeb vous propose le riche parcours de l’homme.

Amobé Mévégué, né le 1er octobre 1968 à Yaoundé au Cameroun, était animateur, journaliste et producteur camerounais. Il arrive en France à l’âge de cinq ans. Diplômé d’un DEUG de communication et d’une licence d’études cinématographiques, il poursuit sa formation au Conservatoire libre du cinéma français de Paris (promotion 92/94). À cette époque, il travaille pour plusieurs radios africaines et antillaises (Tabala FM, Tropic FM, Media Tropical). Il réalise aussi des courts-métrages.

Dès le milieu des années 1980, il fait figure de pionnier en prenant part à l’aventure de Tabala FM, première radio africaine établie en France. C’est là qu’il déploie sa passion pour le journalisme essentiellement autour des questions de développement durable. À partir de 1994, il produit ‘’Plein Sud’’, aujourd’hui encore la plus ancienne émission quotidienne diffusée pour plus de 45 millions d’auditeurs, sur les ondes de Radio France Internationale.

En 1996, en parallèle à ses activités chez RFI, il coproduit ‘’Africa Musica’’, le premier hit-parade des musiques africaines. Cette émission est diffusée sur le réseau des chaînes de télévisions nationales d’une trentaine de pays d’Afrique grâce à CFI (Canal France Internationale). En 1998, sur MCM Africa, il invente avec Myriam Seurat, le premier talk-show quotidien de la diversité. La même année alors PDG de la société MVG, c’est aux côtés de son ami le célèbre journaliste ivoirien Joseph Andjou, qu’il produit pour Canal+ le film documentaire “Abidjan on dit quoi” autour du thème de l’humour ivoirien. En 2000, il crée le magazine de presse écrite ‘’Afrobiz’’ tiré à 50 000 exemplaires, ainsi que le site associé Afrobiz.com.

À partir de 2002, et pendant quatre saisons sur TV5Monde, pour l’émission Acoustic, il reçoit sur son plateau les plus grands noms de la musique internationale. Depuis 2010, il anime le journal de la culture musique de la chaine d’information internationale France 24.

Pour lui, le journalisme est avant tout une passion. « Lorsque je me lève le matin, et que je vais au travail, comme je dis à mon fils, je ne me dis pas :« Je vais au travail. » Je dis : « Je vais rencontrer tel ou tel. » C’est un vrai privilège. Je n’ai jamais pris ce métier comme étant, justement, un métier. J’ai pris cette passion comme étant une chance dans la vie de pouvoir voyager, de rencontrer des gens extraordinaires, parfois anonymes », confie-t-il.

Depuis 2014, Amobé Mévégué anime, aux côtés de Lise-Laure Etia et de Christian Eboulé, le magazine mensuel Africanités dédié au continent africain et à tous les Africains qui rayonnent à travers le monde. Cette émission aborde les grands thèmes de société et la culture au sein de débats avec un invité fil rouge.

Dirigeant de média depuis la création du magazine Afrobiz, il est aujourd’hui à la tête de la chaîne de télévision panafricaine Ubiznews, disponible en Afrique sur le bouquet canal satellite, et en France sur le cable.

Journaliste et producteur, Amobé Mévégué est un citoyen d’Afrique, il est avant tout un homme de conviction, militant activement pour le développement du continent et la reconnaissance de la communauté noire en France.

Depuis vingt ans il anime et produit des émissions de radio (par exemple Plein Sud sur RFI) et de télévision sur les réseaux internationaux francophones, s’investit également dans la presse écrite, la production audiovisuelle et l’événementiel, ce qui fait de lui une référence médiatique reconnue.

Ses nombreux voyages, rencontres et interviews l’ont guidé sur le chemin d’un projet de développement au profit de la jeunesse africaine. Ainsi naît ‘’Madinas’’, une vitrine pour l’Afrique, un projet qu’il défend avec une équipe de porteurs d’initiatives dont l’idéal partagé.

Son court métrage “Lola Darling” a obtenu un Premier Prix en réalisation au conservatoire où il a étudié. Il a réalisé pour la télévision des documentaires, dont un sur Amy Koska, cantatrice malienne. Il prépare actuellement un long métrage, ” Ziom”. Il a créé une maison de production, O Mung, avec Jean Essala et Joseph Amdjou.

camerounweb.com

