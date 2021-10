André Panzo, l’ambassadeur d’Angola en Côte d’Ivoire depuis 2020, s’est définitivement éteint

L’ambassadeur d’Angola en Côte d’Ivoire, André Panzo, est décédé jeudi à Abidjan, victime d’une maladie, lit-on dans un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures, publié sur le site : https://www.angop.ao/fr/noticias/politica/. André Panzo avait été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Angola en Côte d’Ivoire en janvier 2020.

Avec plus de 35 ans au service de la diplomatie, André Panzo a exercé de nombreuses fonctions au cours de sa carrière professionnelle. Au cours de sa vaste carrière, on peut souligner le poste de directeur de cabinet du ministre des Relations extérieures qu’il a occupé de 1991 à 1997 et de 2016 à 2017.

Il a également à la tête de la Direction Asie et Océanie du MIREX, de 2012 à 2016.

Originaire de la commune de Damba, province d’Uíge, l’illustre disparu est né le 10 novembre 1959, il était veuf et père de sept enfants.

André Panzo avait été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Angola en Côte d’Ivoire en janvier 2020.

akody

Comments

comments