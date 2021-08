Atlanta: la fille du Chef du Gouvernement guinéen Ibrahima Kassory Fofana nous a quitté

Profonde Douleur et consternation ! La fille ainée de Monsieur le Premier ministre n’est plus. Madame Issa Donzo née Djénab Kassory Fofana est décédée ce samedi 21 aout 2021 de suite d’une longue maladie à Atlanta (USA).

A travers un communiqué, SEM le Président de la République, Pr Alpha Condé a au nom du Gouvernement, du peuple de Guinée et en son nom propre présenté ses condoléances au Premier ministre et à sa famille. Il lui a exprimé sa solidarité dans cette épreuve.

Les détails sur la présentation des obsèques feront l’objet d’un communiqué.

Paix a l’âme de Madame Issa Donzo née Djenab Kassory Fofana/

Cellule de com. du gouvernement

guineenews

Comments

comments