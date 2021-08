Bingerville: un enfant porté disparu retrouvé sans vie hier

Les enlèvements d’enfants sont de plus en plus récurent dans nos sociétés africaines. Ce phénomène qui déstabilise beaucoup de familles touchées constitue un véritable danger dans nos sociétés. Nous constatons que de jour en jour nous avons encore plus d’enfants qui sont déclarés disparus, et retrouvons la plupart sans vie .

En effet, le fils d’un membre du bureau très actif d’une ONG du cœur de l’équipe d’Abidjan fut victime de ce fléau le jeudi 26 Août 2021 aux environs de 17 heures à Bingerville non loin du domicile de ses parents là où il jouait avec les enfants et les jeunes du quartier . La disparition de leur enfant de 6 ans qui répond aux initiales de C.N.M qui pourrait favorisé un traumatisme et qui est forcément source de désolation pour sa famille.

Mais malheureusement l’enfant fut retrouver sans vie le vendredi 27 Août et cela constitue encore une véritable déception pour sa famille ainsi que la population.

L’Etat ivoirienne ne doit pas rester unanime face à ce fléau qui ne cesse de croître et qui n’effraie pas seulement que les enfants mais aussi les personnes âgées . Mais le gouvernement doit participer encore plus à l’éradication de ce genre de phénomène.

