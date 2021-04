Burkina Faso/ Affaire NORBERT ZONGO: j’ai vu ceux qui l’ont tué

« J’ai vu ceux qui ont fait le travail. C’étaient, quatre hommes avec des fusils. Ils se sont placés, de chaque côté du véhicule.

J’étais dans le bosquet, à l’emplacement d’une ancienne concession en train de cueillir des plantes médicinales, quand j’ai entendu un bruit de véhicule automobile suivi de coup de feu.

C’est à ce moment, que je me suis redressé et j’ai aperçu quatre hommes vêtus de tenues sombres avec des épaulettes.

Ils portaient des coiffures qui descendaient jusqu’au visage. Les quatre hommes étaient porteurs d’armes, qu’ils tenaient d’une main chacun, mais plus gros qu’un pistolet automatique. Ils ont tiré, ils ont arrosé avec de l’essence et ils ont mis le feu dont je ne saurais préciser avec quoi.

Ils se sont aussitôt enfuis avec un véhicule automobile en direction de Sapouy. Les occupants du véhicule en feu n’en sont pas sortis.

Après leur départ, alors que le véhicule était en feu, celui qui était à la place du chauffeur a poussé la portière et est tombé par terre.

Le chauffeur est sorti par la portière de son côté, mais pas entièrement. La partie inférieure du corps était à l’intérieur du véhicule de couleur bleue.

Le véhicule était légèrement stationné, en avant dans le sens de la marche du véhicule qui a brûlé.

Après les faits, les hommes ont rejoint le véhicule, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus passer à côté du véhicule qui brûlait et sont repartis vers Sapouy » (PV N° 99-018 du 16/02/99)

Perle Lola

Comments

comments