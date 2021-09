CAMES: le professeur Bertrand Mbatchi est mort hier Samedi, il était attendu au Bénin

Le secrétaire général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), Bertrand Mbatchi n’est plus. L’information de son décès est tombée ce samedi 25 septembre 2021.

Deuil au sein du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). L’institution a perdu son secrétaire général, le Professeur Bertrand Mbatchi.

Il est mort ce samedi à Ouagadougou (siège de l’institution) des suites d’une maladie. De nationalité gabonaise, le Professeur Bertrand Mbatchi est en poste depuis le 1er août 2011.

Le Professeur Bertrand Mbatchi est titulaire d’un doctorat d’Etat en biologie et physiologie végétales et d’un doctorat de 3ème cycle en biologie et physiologie végétales obtenus à l’Université de Poitiers (France). Il était auparavant, Secrétaire Général au Ministère gabonais de l’enseignement supérieur.

Professeur Titulaire, il a exercé les fonctions de Chef de département de biologie de la Faculté des Sciences de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville, au Gabon (USTM) de 1990 à 1991 et de Vice-recteur de l’USTM, de 1991 à 2006. Il a été Conseiller du Ministre gabonais de l’enseignement supérieur, puis Secrétaire Général du Ministère gabonais de l’enseignement supérieur.

horrible ! Il était attendu au Bénin dans le cadre des préparatifs du prochain concours d’agrégation. Paix à l’âme de l’illustre disparu ! Sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la communauté éducative ! », a dit le Professeur Maxime da Cruz, Recteur de l’UAC.

