Coronavirus: Francisco Garcia, entraîneur du club de l’Atletico Portada Alta est décédé en Espagne

Francisco Garcia, entraîneur du club de l’Atletico Portada Alta, en Espagne est décédé suite à la contraction du coronavirus.

Selon la presse espagnole, Francisco Garcia était âgé de 21 ans et dirigeait le banc de touche de l’équipe infantile A du club espagnol basé à Malaga, depuis quatre ans. Il avait un problème de santé préexistant le plaçant ainsi dans le groupe le plus vulnérable pour contracter le coronavirus.

García souffrait également de leucémie, une situation qui l’exposait au risque de contracter le virus COVID-19, qui continue de se propager dans toute l’Europe. L’Atletico Portada Alta a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer ses “plus sincères condoléances à la famille et aux amis de son entraîneur Francisco Garcia, qui les a quittés dans des circonstances tragiques”.

L’Espagne reste le troisième pays en Europe le plus touché par la pandémie. Il compte désormais 9191 cas confirmés de coronavirus et enregistre maintenant 309 décès.

Le ministère de la Santé a annoncé que la province de Malaga a le plus de cas et le plus de décès dans toute l’Andalousie, avec 180 patients infectés et cinq décès.

