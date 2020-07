Côte d’Ivoire : Amadou Soumahoro rend hommage à feu Amadou Gon Coulibaly

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) rend hommage à feu Amadou Gon Coulibaly apprend AbidjanTV. Net ce vendredi 10 juillet 2020.

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a l’immense tristesse d’apprendre le décès de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d’Ivoire, survenu le 8 juillet.

Ancien député et maire de Korhogo, l’une des plus grandes villes du nord du pays, ministre de l’Agriculture de 2002 à 2010, Secrétaire général de la Présidence de la République de 2011 à 2017 puis Premier ministre et ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat depuis plus de trois ans, M. Gon Coulibaly a été un acteur clé de l’administration et de la vie politique ivoiriennes.

L’APF salue la mémoire d’un homme d’Etat dont beaucoup reconnaissent le dévouement en faveur du développement de son pays.

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de mon frère et ami, Amadou Gon Coulibaly. J’adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille et à toute la Côte d’Ivoire qui perd l’un de ses dignes fils. » a déclaré Amadou Soumahoro, Président de l’APF.

« En cette douloureuse circonstance, la communauté francophone se tient aux côtés du peuple ivoirien.

Nos pensées les plus émues vont à l’endroit de la famille de M. Gon Coulibaly et du Président S.E M. Alassane Ouattara qui perd un de ses plus fidèles compagnons » a ajouté M. Jacques Krabal, Secrétaire général parlementaire de l’APF.

L’APF présente ses chaleureuses condoléances à la grande famille Coulibaly de la Côte d’Ivoire et d’ailleurs ainsi qu’au peuple ivoirien.

L’APF est l’Assemblée consultative de la Francophonie. Elle regroupe des parlementaires de 88 parlements ou organisations interparlementaires.

Sapel MONE

