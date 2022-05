Côte d’Ivoire : Cérémonie d’hommage de la Nation à Amadou Soumahoro

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est incliné devant la dépouille mortelle de Amadou Soumahoro, 7e président de l’Assemblée Nationale, ce mardi 10 mai 2022 à Abidjan. Le chef de l’Etat était accompagné pour la circonstance de son épouse, Dominique Ouattara. Le Vice-président, le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie.

Peut être une image de 7 personnes, personnes debout, personnes qui marchent et plein air

Plusieurs témoignages dont celui de Méité Souleymane, Fregbo basile ont été prononcés en l’honneur de l’illustre disparu. ” Tout le woroba est en pleurs. Mais nous avons foi en Dieu. Il a plu au tout puissant de te rappeler à lui. Monsieur le président, la perte de cet autre fils est une épreuve. Nous vous disons “yako”. Il est revenu sur le parcours politique de l’homme, qui est marqué par sa détermination et son engagement auprès du chef de l’Etat.

“Nous nous engageons à poursuivre l’héritage que tu nous lègues. Nous allons continuer le travail auprès du Chef de l’etat” a conclu Méité Souleymane. Pour sa part le vice président de l’Assemblée Nationale a mis en exergue les actions menées par Amadou Soumahoro lors de son passage au perchoir de l’Assemblée. ” La combativité, et sa fidélité aux idéaux du RDR et du RHDP, le portent à la tête de l’hémicycle le 7 mars 2019 et réélu le 30 mars 2021″ a noté Fregbo Basile.

En juillet 2019, l’ex député de Bobi-Diarabana, Seguela commune et sous préfecture est plébiscité, par ses pairs francophones à la tête de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Il devient alors la deuxième personnalité à accéder à cette haute fonction à la tête de l’institution communautaire internationale après Philippe Yacé.

Diomandé Kanvaly, président de la cour des comptes, s’est chargé de prononcer l’oraison funèbre. L’orateur s’est attardé sur le vie professionnelle et politique du president de l’Assemblee Nationale. ” Il a occupé plusieurs postes ministériels avant d’être nommé Ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires Politiques le 4 mai 2018. De 2011 à 2015, il a occupé le poste de Conseiller du Président de la République, ministre du Commerce Extérieur en 2002 et ministre du Commerce de 2003 à 2005. Cet homme chevronné, qui a une grande expérience professionnelle dans les domaines parlementaire et des relations internationales, va s’atteler à donner à l’Assemblée nationale toutes ses lettres de noblesse” a déclaré Diomandé Kanvaly. Selon lui, Amadou Soumahoro a bâti une Assemblée nationale plus forte et plus dynamique, en exhortant les députés au renforcement de la cohésion interne et à créer les synergies nécessaires avec toutes les autres Institutions de la République.

Ce mercredi 11 mai, un autre hommage de la nation est prévu à l’Assemblée nationale, il sera suivi de la levée de Corps à Ivosep. La dépouille mortelle du président de l’Assemblée Nationale sera transférée à Séguéla ce jeudi 12 mai. L’inhumation se déroulera ce vendredi 13 mai.

