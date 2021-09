Côte d’Ivoire: décès de Léonard Groguhet dans la nuit d’hier

Le monde de la culture ivoirienne est en deuil. Léonard Groguhet, illustre homme de théâtre et de cinéma en Côte d’Ivoire, est décédé dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre 2021. Pour l’heure, aucune précision n’a été donnée sur les causes du décès du père de Akissi Delta dans la série télé ivoirienne à succès Ma famille.

Acteur et humoriste ivoirien, Léonard Groguhet est natif de Daloa, dans le Centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Il est né en 1939 dans la capitale de la cité des antilopes où il fait son cycle primaire de 1947 à 1952. Après son service militaire à Saint-Louis, au Sénégal, il rentre dans son pays et s’inscrit au Centre national d’art dramatique en 1959. Deux ans plus tard, il intègre le Centre d’art dramatique de Paris où il passera 3 ans. Il entre ensuite à l’Institut d’études théâtrales de la Sorbonne. Passionné de théâtre, il part ensuite parachever sa formation à l’Université internationale du théâtre de 1966 à 1968. C’est donc fort de ce bagage intellectuel que Léonard Groguhet entre à l’École nationale de théâtre de l’Institut national des arts d’Abidjan en tant que professeur d’interprétariat.

1969 marque un tournant décisif dans la vie de l’homme. Il entre à la Radiodiffusion télévision Ivoirienne (RTI) en qualité de responsable d’émissions. Ainsi, il sera le véritable homme orchestre de programmes tels que Le stop dans le vent, Télé weekend ou Pour ou contre. C’est cette dernière émission qui deviendra par la suite Comment ça va ? dont la diffusion prendra fin en 1994.

Léonard Groguhet a tourné, en tant qu’acteur, dans plusieurs films tels que Mamie Watta en 1998, Un mariage pas comme les autres en 2000, Ma Famille de 2002 à 2007, Bienvenue au Gondwana en 2017, etc. Plus jeune, il est également monté sur les planches dans des pièces comme Pantagleize de Michel de Ghelderode en 1965, La Tribu de Jean-Hubert Sybnay en 1967.

Léonard Groguhet a surtout permis à de grands noms de la culture ivoirienne d’éclore. On peut citer pèle mêle Akissi Delta, Gbizié Zoumana, Bah Bientôt, Léa Dubois, etc.

C’est donc un pionnier du cinéma, du théâtre et de l’humour que le monde de la culture vient de perdre.

Modeste KONÉ

