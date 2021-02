Côte d’Ivoire/ Deuil : le président Bédié et le PDCI rendent hommage à l’ancien ministre Guy Alain Gauze

Décédé dans la nuit du 26 au 27 janvier 2021, l’ancien ministre Guy Alain Gauze a eu droit, ce mercredi 17 février 2021, à un dernier hommage à lui rendu par le président Henri Konan Bedie et le Pdci-Rda. C’est la salle de l’auditorium de la maison dudit parti, qui a servi de cadre pour cette cérémonie d’hommage. Le président Henri Konan Bedie et de plusieurs personnalités du PDCI, des membres de la famille du défunt ainsi que ses amis et connaissances ont tenu à faire un dernier au revoir à ce grand homme, vaillant militant du Pdci et grand serviteur de l’Etat.

« Guy Alain Gauze était un vaillant militant, travailleur, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sommet de l’Etat. Guy Alain Gauze est resté fidèle au PDCI et a combattu le bon combat », a indiqué N’GUESSAN Patrick avant d’exhorter la famille du défunt à rester digne dans la douleur.

Au nom de son militantisme avéré, le drapeau du parti a été remi des mains du secrétaire exécutif, Seri Bi N’guessan à l’épouse de l’ilustre disparu, en guise de reconnaissance.

Par ailleurs, le président Henri Konan Bédié a remis également 50 roses blanches à la famille Guy Alain Gauze pour lui exprimer tout son amour et son attachement.

Au nom de la famille, l’ex ministre Brito Nama Boniface a remercié le président Henri Konan Bédié et tous les militants du PDCI RDA pour cet hommage rendu à Guy Alain Gauze .

