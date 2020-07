Côte d’Ivoire: Henri Konan BEDIE est profondément affligé par le décès du Prémier Ministre Amadou Gon COULIBALY

Le Premier ministre, candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) est décédé après avoir été victime d’un malaise en conseil des ministres et évacué vers la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PISAM), à Abidjan. Henri Konan BEDIE est profondément affligé par le décès de Amadou Gon COULIBALY.

“Ivoiriennes, Ivoiriens,

Mes Chers Compatriotes,

C’est avec une grande consternation que je viens d’apprendre le décès, survenu ce mercredi 08 juillet 2020, de Son Excellence Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

Son décès, inattendu ce jour, nous afflige profondément.

Grand serviteur de l’état, il reste un exemple de loyauté et de fidélité dans le respect de ses convictions politiques.

En ces douloureux moments, je voudrais en mon nom personnel, de celui de ma famille et de mon parti, le PDCI-RDA, adresser mes sincères condoléances et ma compassion à son épouse, à ses enfants, et à sa famille.

Je voudrais, également, de façon particulière adresser mes sincères condoléances au Président Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire qui perd un fidèle et loyal collaborateur.

Que le Tout-Puissant fortifie ses enfants et son épouse pour qu’ils surmontent, dans la prière et le recueillement, cette pénible et douloureuse épreuve.

Que l’âme de Son Excellence,

Amadou Gon COULIBALY repose en paix.”

Fait à Abidjan, le 08 Juillet 2020.

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI-RDA

