Côte d’Ivoire: hommage à SAMBA TRAORE ex président du renouveau PDCI-RDA

Le mercredi 31 mars 2021, amis, connaissances et parents ont rendu un hommage à Samba Traore, militant du PDCI-RDA, ex président du RENOUVEAU PDCI-RDA, décédé tragiquement le 26 mars 2019 dans sa 39ème année.

La journée a débuté pour des prières en sa mémoire à l’église Saint Jean de Cocody.

Les amis de lutte de Samba et parents se sont rendus par la suite au cimetière de williamsville pour un dépôt de gerbe de fleurs et de recueillement sur la tombe du défunt.

《 Il était important pour nous jeunes du PDCI-RDA, de commémorer le décès de Samba. C’est un modèle de lutte. Il est mort pour son amour du PDCI-RDA》a expliqué Koka Carolin, président du Renouveau PDCI.

Pour terminer cette journée d’hommage, le Renouveau PDCI-RDA a rendu une visite aux militants prisonniers à la MACA. Plusieurs dons en vivres et non vivre, en espèce ont été faits aux prisonniers.

《Nous remercions le président HENRI KONAN BEDIE, le secrétaire exécutif en chef Maurice Kakou Guikahué, le parrain Ehouo Jacques et tous les cadres qui nous ont apporté leur soutien matériel ou moral 》a conclu Carolin Koka.

Perle Lola

