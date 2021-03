Côte d’Ivoire/ Hommage: Sidiki Konaté vante les qualités de l’ex PM Hambak

Le décès brutal d’Hamed Bakayoko affecte tous ses proches amis. Le ministre Sidiki Konaté fait partie des personnalités qui ont partagé de bons moments avec lui, comme il le dit lui même dans un message fort et plein d’émotion, qu’il a publié sur sa page.

À toi Hambak

Je retiens tout simplement cette fraternité vraie qui nous liait et nous faisait passer des moments agréables à chacune de nos rencontres” a écrit le ministre. Et de poursuivre dans son hommage pour parler des qualités d’Hamed Bakayoko. Selon lui, cet homme était sincère dans ses relations. Il n’était pas hypocrite, ni méchant, comme il le souligne dans son message. Et ce, avant d’adresser des prières à Dieu en ce jour spécial du vendredi qui consacre le “Djouman” chez les musulmans:

“Tu étais un homme vrai. Tu n’étais pas hypocrite. Tu n’étais pas un méchant. Dieu te pardonne et t’agrée mon frère et voisin du quartier résidentiel de Seguela. Merci pour ta fraternité et ta gentillesse. Dieu est Témoin. Al Fatiha” dira cet ancien compagnon de l’illustre disparu.

Rappelons qu’au sein de sa famille politique qui est le RHDP, le premier ministre Hamed Bakayoko était en de bons termes avec tous ses proches amis et collaborateurs. Et l’ambiance lors de leurs différentes rencontres étaient empreintes de convivialité. C’était pareil au sein du gouvernement dont il était devenu le chef. C’est donc une personnalité de valeurs qui laisse un grand vide dans le cœur de ses amis et compagnons de lutte.

José TETI

