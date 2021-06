Côte d’Ivoire : Jacques Dégré Zady frappé par le décès de son fils

Jacques Dégré Zady. Ce nom a longtemps régné sur la première chaîne de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) dans les années 90 et 2000. Victime du vent de licenciement massif qui a soufflé sur la maison bleue après le 11 avril 2011, l’ex-chef d’antenne ne s’est plus vraiment retrouvé jusqu’à présent. Frappé par un Accident vasculaire cérébral (AVC), l’ancien réalisateur de l’émission à succès Variétoscope a du mal à s’en remettre.

Toujours en état de convalescence, voilà que Jacques Dégré Zady vient d’être frappé par un grand deuil. Son deuxième fils, Franck Zady Dégré Séssé est décédé, hier jeudi 10 juin sous le coup de 22h. Le jeune homme de 31 ans a été retrouvé mort dans sa chambre à la Riviera-Bonomin dans la commune de Cocody du district d’Abidjan.

Selon le journaliste Jean-Claude Djakus qui donne l’information, Franck Zady Dégré était malade et personne ne le savait. Il avait fait un tour au Maroc avant de revenir un incognito.

« Il était malade et il n’en a pas parlé à ses parents. Il était même allé au Maroc et personne ne savait. Il est rentré et là on le retrouve mort dans sa chambre. Un coup dur pour Jaques Zady et toute sa famille », nous a-t-il raconté au téléphone.

Pierre Ephèse

