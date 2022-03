Côte d’Ivoire : La musique ivoirienne en deuil – Décès d’un “grand” du Zouglou

La grande famille Zouglou est en deuil. Le malheur a encore frappé de façon inattendue dans la soirée de ce mardi 22 mars 2022. Jean Roger Adom du groupe musical “Zouglou Makers” vient de passer l’arme à gauche.

Parti d’une rumeur sur la toile, l’information du décès du leader-vocal de la formation musicale “Zouglou Makers” a été confirmée. Yodé et Siro publieront ce message avec sa photo: « Non non non… » avec des émoticônes de pleures. Jean Roger Adom a tiré sa révérence dans la soirée du mardi 22 mars 2022.

Selon les premières informations qui nous parviennent, ce serait à l’hôpital où il aurait été conduit pour des soins, qu’il aurait pique une crise suivie d’un arrêt cardiaque. Malgré le prestige de ce centre de santé situé dans la commune de Cocody, il a été impossible de le sauver. D’où la douleur est très intense et vive dans la famille Zouglou et même dans la grâce de famille musicale ivoirienne car l’artiste défunt était aimé de tous.

Jean Roger Adom a été en effet un ancien requin de studio qui a aussi accompagné presque tous les grands noms de musique ivoirienne en tant que choriste, avant de mettre sur pied l’orchestre “Zouglou Makers”. Il était considéré comme la meilleure voix de l’ombre (seconde meilleure voix) de tous les artistes Zouglou dont il les a tous accompagné durant des concerts.

Que son âme repose en paix.

