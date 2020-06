Côte d’Ivoire : Lancine Touré dit “Serapo” est décédé à l’âge de 65 ans

Le comédien Ivoirien et scénariste, Lance Toure plus connu sous le nom de Serapo dans la série « Sida dans la cité » est décédé à l’âge de 65 ans dans le nuit du dimanche 28 juin 2020 à Abidjan, des suites d’une longue maladie, a appris lundi AbidjanTV.Net auprès de sa famille.

Né le 01 décembre 1965 à Bouaké, il nourrissait l’ambition de devenir comédien depuis les bancs (1983).

Ce que nous savons de l’artiste:

Devenir comédien était un rêve qu’il caressait depuis les bancs (1983), quand il économisait son argent du petit déjeuner en tant qu’élève à l’époque pour aller voir la pièce de théâtre (togognini) qui attise sa conviction d’être comédien… il est l’un des comédiens ivoiriens à incarner des rôles dans des pièces de théâtre ou films et séries qui ont toujours eu du succès, à croire que l’artiste à une sorte d’énergie positive… Marié père de 6 enfants, Lance Touré diminutif de Lanciné Touré campe pour la première fois un rôle dans la pièce de théâtre “QU’EN DIS TU?” dans les années 86-87. il était également le metteur en scène de cette pièce produite par la troupe “Soleil de Cocody”.

En 1991 il rejoint la série satirique “FAUT PAS FÂCHÉ” il était non seulement acteur mais aussi scénariste à la RTI

Étant alors un bon comédien, Lanciné Touré se fit remarquer par les publicitaires qui lui font enchaîné spot sur spot en 1995… le spot publicitaire à succès “METAL IVOIRE” il avait le rôle principal…. Ensuite spot “C’EST L’HEURE D’UNE HISTOIRE” can 1996 Afrique du Sud, rôle principal… toujours en 1995 il eu également un rôle principal dans la série à succès “SIDA DANS LA CITÉ” Un rôle qui mit tout le monde d’accord sur le talent incroyable du comédien. Ensuite dans la même année encore un autre rôle cette fois secondaire dans le film radiophonique “REFEEGE”

En 1998 -1999: FILM “ROULÉ PROTÉGÉ ” Acteur

FILM “GROSSESSE ACCIDENT” sur ce film il était même l’assistant réalisateur

FILM “LA NEGOCIEUSE” acteur et coscénariste

En 2000: “AMA DJAFOULE” encore un rôle à succès il était régisseur

FILM “MOUSSA LE TAXIMETRE” Acteur

FILM “ROUE LIBRE” Régisseur général

En 2002 encore plus de spot publicitaire “T’ES YÈRÈ, T’ES COOL” Spot radio en Dioula sensibilisation sur le sel de réhydratation orale

FILM “HISTOIRE DES FIANCÉS”

2003: “ADAMS LE ROUTIER” FILM “AMOJN SERY”

2004 Feuilleton “LES RÉFUGIÉS”

2005 Téléfilm sensibilisation “RÉCOLTE DU CACAO” FILM “AMA JAH FOULE 2”

Spot “TU CASSE TU PREND” Sensibilisation de la santé sexuel

FILM “L’INSERTIONS DES ENFANTS SOLDATS”

2006-2008 FEUILLETON RADIOPHONIQUE “L’ÉQUIPE”

FEUILLETON TÉLÉVISÉ “L’ÉQUIPE”

2008- 2010: FEUILLETON “NAFI” Acteur et scénariste

2010: FEUILLETON : “MA FEMME MON AMI” Régisseur et scénariste

FILM “L’ÉQUIPE 2”

2012-2013 FILM “L’ÉQUIPE 3”

FILM “EPP IROKO”.

Lance Touré était conseiller pédagogique et alliait cette fonction avec le métier d’acteur qui l’éloignait parfois de sa famille. Le comédien chevronné laisse derrière lui six enfants.

Sapel MONE

