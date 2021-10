Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo pleure dès son arrivée à Abidjan. La raison

À peine rentré d’un séjour Européen de près de trois semaines, qui l’a tenu loin du pays ,le président Gbagbo Laurent s’est rendu dès son arrivée chez son frère et Camarade de lutte Hubert Oulaye qui à perdu son épouse le 10 septembre dernier pour lui présenter ses condoléances les plus attristés et lui apporter sa compassion, a appris AbidjanTV.Net auprès des sources proche de l’ancien président ivoirien.

“Rentré en début du jeudi 30 septembre 2021, de son séjour européen, Laurent Gbagbo, est passé au domicile d’Hubert Oulaye, pour lui présenter ses condoléances. Hubert Oulaye que certains pressentent comme le futur président du parti. Laurent Gbagbo, qui était accompagné pour la circonstance, d’une délégation, avait à ses côtés sa compagne Nady Bamba,” confirme le média koaci.

Sapel MONE

