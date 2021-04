Côte d’Ivoire/ Le Commandant Kipré Yagba endeuillé par le décès de son fils de 22 ans

Le malheur continue de s’abattre sur la tête du Commandant Kipré Yagba. Et c’est le moins qu’on puisse dire. En détention à la prison civile de Yopougon depuis la crise postelectorale d’avril 2011, L’ancien directeur de cabinet du Général Dogbo Blé Brunot a perdu son épouse le 27 novembre 2020 alors qu’elle était en service à la direction régionale du Trésor de Taabo.

Grâce aux soutiens et aux concours des uns et des autres elle a été portée en terre le 6 février dernier à Niakia, un village de la sous-préfecture de Saioua. Alors qu’il tente de se faire une santé morale après ces moments pénibles endurés lors du décès de son épouse qui avait à sa charge tous les membres de la famille, qu’un autre malheur et non des moindres vient de frapper l’officier supérieur de la Garde Républicaine.

Cette fois, il s’agit de son fils aîné âgé de 22 ans qui est décédé dans la nuit d’hier samedi 10 avril. Selon des sources proches de la famille, le fils du Commandant Kipré a été enterré au petit matin de ce dimanche conformément à la tradition. Pour rappel, le commandant est détenu à la Maca depuis mai 2011. Il a été condamné à 15 ans dans l’affaire de l’assassinat du colonel-major Dosso Adama.

P. L

Comments

comments