“Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Tonton, tu as laissé une trace indélébile et bénéfique pour la jeunesse ivoirienne ton sourire et ta bonne humeur imperturbable ne laissait personne indifférent.

Tu étais le tonton, le papa, le grand frère que tout le monde aimait, mes condoléances les plus sincères a la magnifique famille que tu as laissé, merci d’avoir montré le chemin. Nous appartenons à Allah et c’est vers lui que nous retournerons.”

Perle Lola

