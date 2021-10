Côte d’Ivoire: Le Ministre Myss Belmonde Dogo accompagne les deux frères emportés par la pluie à leur dernière demeure

” Marvin avait 14 ans, Kylian en avait 7.

Vendredi dernier, la pluie diluvienne qui s’est abattue sur Abidjan a emporté dans ses flots ces deux gamins qui cheminaient vers leur école.

Marvin l’aîné, s’est jeté à l’assaut de son petit frère; devoir d’ainesse, instinct humanisme. les corps sans vie des 2 gamins seront découverts 48 heures plus tard.

Ce mercredi, famille, amis du quartier et d’école sont venus accompagner les 2 enfants à leurs dernières demeures.

Nous étions, avec une forte délégation du Ministère de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté aux cotés de la famille dans cette épreuve intenable.”

