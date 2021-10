Côte d’Ivoire : le RHDP a perdu un de ses membres à Daloa

C’est un autre coup dur pour le parti au pouvoir. Le président Alassane Ouattara et les militants du RHDP de Daloa sont incontournables. Et pour cause, le parti vient de perdre l’un de ses hommes forts à Daloa.

Il s’agit de Monsieur Koné Abdoulaye dit GAUCHER, Délégué de Secteur Abattoir 2 Rue Barrée de la Délégation Communale Daloa 2.Selon le communiqué de la délégation Communale Daloa 2, il est décédé ce mardi 05 octobre 2021 à Daloa.

« Militant engagé depuis des années pour la promotion des valeurs prônées par le Président Alassane OUATTARA, il a été un acteur majeur de l’implantation du RHDP à Daloa, de tous les combats qui ont permis d’assurer une victoire éclatante au Président Alassane OUATTARA en octobre 2020 et récemment dans la victoire aux législatives de la liste du RHDP conduite par le Ministre Mamadou Touré », a témoigné Diarrassouba Vassiriki, un responsable du parti présidentiel à Daloa.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique de l’illustre disparu ainsi qu’à sa famille politique, le RHDP.

