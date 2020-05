Côte d’Ivoire: les anciens maires Dominique Adié et Kader Souhalio Sylla, décédés le 15 et 16 Mai, ont-ils été empoisonnés ?

Apres la mort des anciens maires Dominique Adié et Kader Souhalio Sylla, décédés respectivement le samedi 16 mai et le vendredi 15 mai 2020, Jean Blé Guirao Debadéa a donné de la voix. Le patron du Crou-A d’Abidjan estime qu’il y a quelque chose d’anormal.

La faucheuse a encore frappé ce week end. En effet, deux anciens maires ont été arrachés à l’affection des siens. Il s’agit de Dominique Adié, président du Parti pour la République et la démocratie (PRD) et Kader Souhalio Sylla, maire de la commune de Tiassalé de 2013 à 2018. Les deux sont décédés des suites de malaise. Ces disparitions simultanées intervenues en l’espace de 24 heures, alors que rien ne le présageait n’ont pas laissé indifférent le directeur du Crou-A d’Abidjan.

« Adié Dominique et maintenant Sylla Souhalio Kader…Non il y a quelque chose qui ne va pas dans cette lutte. Non, je refuse de l’admettre. Rip », a écrit Blé Guirao le samedi 16 mai sur sa page Facebook sans donner plus de précision. Soulignons qu’Adié Dominique, décédé tôt le matin du samedi 16 mai 2020, fût un dissident du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Cet ancien maire de Bouaflé est mort d’une « crise cardiaque », a évoqué une source proche de la familiale.

Après avoir dit Non au Rassemblement des républicains (RDR), cet ex-conseiller spécial du chef de l’Etat Alassane Ouattara avait refusé d’intégrer le RHDP et nourrissait une ambition présidentielle. Dominique Adié a été député de Bouaflé sous-préfecture de 1995-2000, maire de ladite ville de 2001-2013 et depuis 2016, député de la commune.

Quant à Kader Souhalio Sylla, ancien maire de la commune de Tiassalé de 2013 à 2018, il a rendu l’âme le vendredi 15 mai 2020 dans un centre Hospitalier d’Abidjan des suites d’un malaise survenu dans la soirée de jeudi. Il était assureur, et devenu conseiller municipal à Tiassalé et aussi conseiller économique, social, culturel et environnemental.

