Côte d’Ivoire : les circonstances du décès d’Aldina Sasso pas encore déterminés, son amant placé en garde à vue

Le samedi 10 octobre au soir, Aldina Sasso, une jeune actrice de cinéma ivoirien, a été retrouvée inanimée à son domicile de la Riviera Palmeraie, rue ministre dans la commune de Cocody.

Un coup dur pour le cinéma ivoirien, et très certainement pour la sitcom “ma grande famille” véritable incubatrice de talents, qui avait révélé la jeune actrice sur nos écrans en 2019. Samedi soir aux environs de 20heures Dali Philo Mené Sasso, né 1983 à Divo, et plus connue sous le nom de Aldina Sasso a été retrouvée morte à son appartement de la Riviera Palmeraie, rue ministre, dans la commune de Cocody, par ses proches qui ont alerté la police.

Pour les premières constatations réalisées, toutes les hypothèses privilégient la piste d’un assassinat. Aldina Sasso qui occupait un studio au 1er étage d’un immeuble, a été découverte morte gisant sur son lit, les mains ligotées. Visiblement, elle aurait été étouffée dans des circonstances que devra encore déterminer une enquête. Le corps de la victime portait de fait, un morceau de tissu au visage et dans la bouche.

Selon les premiers témoignages accordés à la police de proximité , qui a saisi samedi soir l’unité de la criminelle pour l’ouverture d’une enquête, c’est depuis vendredi dernier en soirée que la jeune actrice n’avait plus fait signe de vie.

Alors donc que les inquiétudes enflaient, c’est en forçant la porte du domicile, que les siens ont réalisé la macabre découverte. Principal suspect dans cette affaire, en attendant de relever d’autres indices supplémentaires, son amant a été placé en garde à vue, rapporte le confrère Adriel.

Aldina Sasso qui vivait dans 37ème année, était une actrice très talentueuse en devenir. En plus de la célèbre sitcom “Ma grande famille” où elle tenait le rôle de revenante, elle a aussi joué dans le téléfilm à succès “Les coups de la vie”.

Sapel MONE

