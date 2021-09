Côte d’Ivoire: les populations du grand Ouest en deuil, Maho Glofiéhi a tiré sa révérence

Les populations du Grand Ouest, ce samedi 25 septembre 2021, sont à nouveau, en larmes. Un des fils de la région du Cavally a tiré sa révérence.

A la tête du Front de libération du grand Ouest (FLGO) lors de la crise de 2002, Maho Glofiéhi, résidant depuis quelques années à Dabou, a définitivement quitté ce monde, ce samedi 25 septembre.

La triste information qui peine tant les populations de la région du Cavally et de Bloléquin sa terre natale, nous a été confirmée par des correspondants de presse à Guiglo et également par Monsieur S.G, président d’une organisation non gouvernementale ( ONG) basée à Duékoué.

Ce dernier, récemment à la place de la Paix de Guiglo, a célébré des anciens combattants dont le général Maho Glofiéhi qui, en présence des ministres Anne Désirée Ouloto et Diomandé Vagondo, se sont convertis en ambassadeurs de la Paix.

Pour l’heure, pas grande information sur les circonstances du décès du général Maho Glofiéhi, ex leader du FLGO qui selon lui était un mouvement armé ivoirien qui s’est battue contre la rébellion armée des FAFN, qui ont assiégé leur région en 2002.

