Côte d’Ivoire: Odette Lorougnon adresse des mots de consolation à Laurent Gbagbo suite au décès de François Mattei

Marie Odette Lorougnon Gnabry a adressé ce lundi 20 avril 2020, des mots de consolation au président Laurent Gbagbo qui perd en cette période de crise sanitaire son ami, son compagnon de lutte François Mattei.

Je voudrais exprimer mon YAKO et mes condoléances les plus attristées à notre GUIDE, à notre ICÔNE, le Président Laurent GBAGBO pour cette grande perte. Vraiment YAKO Monsieur le Président. Tu perds un ami, tu perds un frère, mais tu perds surtout un soutien de taille dans cette traversée du désert, qui est apparu au moment où on en avait terriblement besoin. Que Dieu te fortifie et te soutienne. Encore une fois YAKO.

AYO KEKE TE GNEMOBEHE GBAHIA LOKOUGNAN !!! (Langue nationale Bété)

