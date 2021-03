Côte d’Ivoire: retro sur le décès du père de feu Hamed Bakayoko à Paris

COMMUNIQUE DE GENERATION 90 ANCIENS DE LA FESCI ET DU MEECI SUR LES OBSEQUES DE EL HADJ ANLIOU BAKAYOKO PERE DU MINISTRE D’ETAT HAMED BAKAYOKO.

Les Anciens de la FESCI et du MEECI réunis au sein de GENERATION 90 ont appris avec amertume et consternation le rappel à Dieu, le jeudi 08 novembre 2018 à Paris de EL HADJ ANLIOU BAKAYOKO PERE DU MINISTRE D’ETAT HAMED BAKAYOKO.

En ces instants de grandes douleurs, les Anciens de la FESCI et du MEECI réunis au sein de GENERATION 90 présentent leurs condoléances les plus attristés au Ministre d’État HAMED BAKAYOKO, à la grande famille BAKAYOKO, à tous les parents et proches de l’illustre disparu.

Les Anciens de la FESCI et du MEECI réunis au sein de GENERATION 90 demandent à tous les FESCISTES et MEECISTES de se mobiliser à toutes les étapes du programme des obsèques afin d’accompagner dignement l’illustre disparu à sa dernière demeure et être solidaire du Ministre d’Etat HAMED BAKAYOKO ainsi que de sa famille.

Mardi 13 Novembre 2018 : Accueil de la dépouille Mortelle à l’Aéroport FHB. Regroupement de la délégation officielle à 18h à l’hôtel RADISON et ensuite départ pour l’Aéroport FHB.

Mercredi 14 Novembre 2018 : Présentation des Condoléances à la résidence du Défunt. Regroupement de la délégation officielle à 19h devant BMW et départ pour la résidence du Défunt.

Jeudi 15 Novembre 2018 : Levée de corps à IVOSEP à partir de 10h. Regroupement de la délégation officielle à la station shell à 09h 45 au plus tard. Une délégation officielle de GENERATION 90 sera le vendredi 16 Novembre 2018 à SEGUELA pour l’Inhumation du défunt.

Dimanche 18 Novembre 2018 : Cérémonie du 7eme Jour à la Grande Mosquée de la Riviera Golf. Grande Mobilisation de tous les Anciens de la FESCI et du MEECI à partir de 09h pour y prendre part.

Pour les Anciens de la FESCI Dr AHIPEAUD MARTIAL JOSEPH

Pour les Anciens du MEECI KOUADIO KONAN BERTIN KKB

