COVID-19 : Aurlus Mabélé, le roi du “Soukouss” est décédé

Le Covid-19 fait rage. Le coronavirus, qui tue à grande vitesse sur tous les continents ne trie pas ses victimes. Le showbiz congolais vient d’en être frappé. L’artiste Aurlus Mabélé, connu pour être le ‘’Roi du Soukouss’’ et auteur du célèbre titre ’’Loketo’’, a été emporté par cette pandémie. L’annonce est faite dans un post vidéo par l’animateur vedette de radio France internationale (Rfi), Claudy Siar.

Avec la disparition de Aurlus Mabéké, c’est une légende de la musique congolaise qui s’en va. Terrassé par le coronavirus découvert en Chine et devenu une pandémie sans frontière.

Faut-il le souligner, plusieurs célébrités dans le monde sont touchées par ce virus mortel. A l’instar de cette autre légende africaine de la musique, le saxophoniste et géant Manu Dibango, dont la guérison a été annoncée.

De hautes personnalités n’en sont pas épargnées. Ainsi, l’annonce a été faite de l’infection confirmée de l’épouse du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, la semaine dernière, et du Prince Albert de Monaco cette semaine.

Mardi dernier, le Burkina Faso a enregistré son premier cas de décès, et non des moindres, en la personne du député Marie Rose Compaoré, 2ème Vice-présidente de l’Assemblée nationale. Des cas qui interpellent sur la dangerosité du Covid-19 et devrait inciter à appliquer davantage et strictement les mesures édictées pour éviter sa propagation.

AIP

Comments

comments