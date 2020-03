Covid-19 / L’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, annonce le décès de sa mère et appelle au respect des règles et mesures

L’ambassadeur de l’union européenne (UE), Jobst Von Kirchmann a annoncé le décès de sa mère sur son compte Twitter et appelle au strict respect des règles et mesures établies par le gouvernement.

《Je viens de perdre ma maman. C’est dur de la voir partir loin de moi, en Europe, atteinte par le virus malgré les précautions prises. Le cœur brisé, je vous demande d’être solidaire et de prendre toutes les mesures possible pour protéger vos familles. Que dieu la bénisse!》a tweeté le diplomate européen.

Avec PDCI 24

Comments

comments