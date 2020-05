Décédée le lundi 20 avril dernier, Rose-Marie Guiraud sera inhumée à Kouibly dans son village natal

On connait la date des obsèques de Rose-Marie Guiraud. Au terme d’une rencontre entre le Comité d’organisation et la famille de la chorégraphe disparue, il a été décidé que ses funérailles auront lieu du 19 au 31 juillet prochain. En outre, c’est dans son village natal, à Kouibly, qu’elle sera inhumée. Grande actrice de la culture ivoirienne, Rose-Marie Guiraud a, de son vivant, œuvré pour le rayonnement de l’art de la Côte d’Ivoire. D’abord en créant la compagnie “Les Guirivoires”, puis en ouvrant, à Abidjan, l’Ecole de danse et d’échanges culturels (Edec). Son rêve était de voir les jeunes ivoiriens et africains s’imprégner de leur culture, à travers la danse, la chorégraphie et les arts, de façon générale, et de les exporter à travers le monde. Décédée le lundi 20 avril dernier, elle laisse un vide qui sera difficile à combler.

Lire sur Abidjan.net

Comments

comments