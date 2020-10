Décès brusque de feu Sidiki Diakité : Hamed Bakayoko salue la mémoire d’un grand serviteur de l’Etat, discret et efficace

Sidiki Diakité, ministre de l’Administration territoriale, est décédé ce vendredi 23 octobre suite à un arrêt cardiaque. Ces derniers jours, c’est lui qui coordonnait les tentatives de dialogue entre le gouvernement et les partis d’opposition.

Le premier ministre Hamed Bakayoko, a salué la mémoire d’un grand serviteur de l’Etat, discret et efficace.

“La disparition brusque de mon frère, le Ministre Sidiki Diakité, Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, est une perte énorme pour notre nation et pour l’administration ivoirienne.

Ce grand serviteur de l’Etat, discret et efficace a été ces dernières années l’un des acteurs clés des réformes administratives ainsi que du dialogue politique.

En cette circonstance douloureuse, j’adresse mes plus vives condoléances à sa famille ainsi qu’à tous ses proches.



Que Dieu l’accueille dans son paradis !”

