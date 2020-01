Décès d’Allah Thérèse: Prince La Loi (Fils de N’goran La Loi) évoque ce qui l’aurait tuée

Le jeune étudiant fera cette confidence au confrère Aimé Dinguy’s en ces termes : « Elle ne voulait plus faire la musique comme elle le dit dans l’une de ses chansons, arguant qu’elle et son (défunt) mari sont « jumeaux ». Et qu’il serait difficile pour elle de continuer sans lui. J’ai fait tout mon possible pour lui remonter le moral. Je lui ai dit que si elle abandonnait, elle n’allait pas vivre longtemps ». A confié Elvis Prince N’Goran.

Concernant la mort de sa mère, il confiera également que ce serait dû à un cumul de fatigue. « Après le décès du père, elle prononçait le nom du vieux toute seule. Ce n’était pas facile. Elle dort seule en chambre. C’est elle qui s’occupait des charges familiales en prenant en compte aussi la nourriture. Elle faisait tout. Ce sont ses nombreux déplacements qui l’ont épuisée, selon moi ». Révèle le fils de la chanteuse.

