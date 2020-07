Décès d’Amadou Gon Coulibaly : Aicha Koné ne retient plus ses larmes

La diva de la musique mandingue, Aicha Koné ne retient plus ses larmes une semaine après le décès inattendu du premier ministre feu Amadou Gon Coulibaly. Dans une note publiée ce mercredi , l’artiste exprime son profond regret.

“Un Baobab est tombé

Je suis triste pour sa mère

J’ai pleuré mon fils Ahmadou Gon Coulibaly

Je pleure aussi pour ses mères qui ont perdu leurs enfants.

Je m’incline devant la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que je considère avant tout comme mon fils car il est l’enfant de ma cousine Fatoumata que nous appellons affectueusement Tata . La nièce direct à mon père. Je suis triste pour ma soeur car c’est difficile de perdre son enfant à l’âge quelle a. Je suis très triste oui je pleure pour ma soeur Fatoumata.

Au-delà de ses fonctions politiques, Amadou Gon Coulibaly est issu d’une famille de chefferie. Une famille que j’ai côtoyée car ma soeur tata a été mariée dans cette famille. Gbon Plé le père de Amadou Gon Coulibaly était très proche du président Félix Houphouët-Boigny. Et même député.

Mes sœurs et moi n’allions jamais dans notre village à quelques kilomètres de Boundiali sans faire escale à Korogho dans cette grande famille. Nous étions reçues avec tous les honneurs. Amadou Gon Coulibaly est un grand. C’est donc un baobab qui est tombé. Ça fait mal ! Je pleure un fils que j’ai perdu mais je pleure aussi pour toutes ces victimes qui ont perdu la vie dans cette situation due au coronavirus et même dans toutes ces crises sociopolitiques qui secouent le monde entier dont notre pays la Côte d’Ivoire. Toutes ces femmes qui ont aussi perdu leurs enfants . Cela me rappelle des paroles du Président Houphouët-Boigny : “je préfère avoir peur de la guerre que de la faire. Car on sait pas comment une guerre se termine. Que tous ce que chacun a vécu pendant cette crise nous serve de leçon afin que la paix puisse être tous notre partage”. A-t-elle témoigné.

Sapel MONE

Comments

comments