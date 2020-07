Décès d’Amadou Gon Coulibaly : Communiqué du RHDP

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, parti politique dans lequel milite le défunt Premier ministre a réagit jeudi 24 h après le décès d’Amadou Gon Coulibaly. Dans un communiqué rendu public cet après midi Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole principal du parti laisse transparaître ses émotions.

Chers militants, chères militantes,

Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes,

C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse que le RHDP a appris, dans l’après-midi de ce mercredi 8 juillet, la douloureuse nouvelle du rappel à Dieu de SEM Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Président du Directoire du RHDP, après avoir pris part à la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres. La Côte d’Ivoire vient ainsi de perdre l’un de ses fils les plus illustres.

Cette perte lourde, brutale et inattendue intervient à un moment où nous avions tous cru que notre Lion avait réussi sa traversée du désert après un séjour de deux mois, en France, pour des raisons médicales.

Son retour en Côte d’Ivoire le 2 juillet dernier « pour reprendre sa place » aux côtés du Président de la République, SEM Alassane Ouattara et poursuivre la passionnante aventure de développement de notre pays nous avait profondément réjoui et avait suscité beaucoup d’espoir pour les Ivoiriens.

Le RHDP, notre grand parti était également heureux de retrouver ce grand Homme d’Etat à qui il avait confié les clefs de son destin pour la prochaine élection présidentielle.

Travailleur acharné, loyal, fidèle, modèle achevé de compétence et de dévouement à la cause nationale, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé les armes à la main, puisqu’il venait de boucler son dernier Conseil des Ministres, conseil au cours duquel il a présenté et défendu avec une parfaite maîtrise et aisance tous les dossiers à l’ordre du jour, en dépit de ses deux mois d’absence.

En cette douloureuse circonstance, le RHDP voudrait exprimer ses condoléances les plus attristées au Président Alassane Ouattara, son aîné et « père », à Madame Dominique Ouattara, la Première Dame, à la grande famille Gon Coulibaly & Alliés, aux militants & sympathisants du RHDP et à tous les Ivoiriens et amis de la Côte d’Ivoire. Que son âme repose en paix !

POUR LE RHDP

LE PORTE-PAROLE PRINCIPAL

LE MINISTRE

KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI

