Décès de Chadwick Boseman, l’acteur star de «Black Panther»

L’annonce de la disparition de Chadwick Boseman, emporté par un cancer du côlon à 43 ans, est un grand choc pour le monde du Cinema.

Cela faisait quatre ans que Chadwick Boseman luttait en secret contre un cancer du côlon. Après un combat courageux, l’acteur star de «Black Panther» a été emporté par la maladie, comme l’a confirmé son agent son entourage vendredi 28 août 2020. Il avait 43 ans.

Chadwick Aaron Boseman est un acteur américain, né le 29 novembre 1976 à Anderson (Caroline du Sud) et mort le 28 août 2020 à Los Angeles (Californie).

Il est révélé pour ses interprétations de Jackie Robinson dans le drame sportif 42 (2013), puis de James Brown dans le biopic musical Get on Up (2014). Il convainc ensuite dans les drames Message from the King et Marshall, tous deux sortis en 2017.

Il rejoint l’univers cinématographique Marvel pour prêter ses traits au personnage de la Panthère noire. Il endosse le costume pour la première fois dans le blockbuster à succès Captain America: Civil War (2016) d’Anthony et Joe Russo, avant un film solo, Black Panther, réel plébiscite critique et public, suivi d’Avengers: Infinity War — tous deux sortis en 2018 —et d’Avengers: Endgame sorti en 2019.

Le 28 août 2020, alors âgé de 43 ans et après avoir lutté pendant quatre ans, Chadwick Boseman s’éteint à son domicile de Los Angeles des suites d’un cancer du côlon. Sa famille indique dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que « Incarner le roi T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière » et qu’il « est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille ». La NAACP félicite Boseman pour « avoir montré comment vaincre l’adversité avec grâce » et « marcher comme un roi, sans perdre le contact commun ». Diagnostiqué d’un cancer du côlon de niveau 3 en 2016, ce dernier avait progressé au stade 4 depuis peu. Le communiqué indique également que « Tous [ces films] ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies ».

Sapel MONE

Comments

comments