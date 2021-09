Décès de Charles Konan Banny: Bédié rend Hommage à un frère qui a participé dignement à ses côtés à la construction de la Côte d’Ivoire moderne

Notre pays, la Côte d’Ivoire, vient de perdre, ce jour 10 septembre 2021, Son Excellence Charles Konan Banny, ancien Premier Ministre.

Tout au long de sa carrière, d’abord dans le secteur des matières premières agricoles puis comme banquier couronné par l’occupation du prestigieux poste de Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Monsieur Charles Konan Banny a laissé des marques de l’image d’un travailleur acharné, déterminé et profondément attaché à la culture de résultats ; un serviteur exceptionnel et exemplaire.

Nommé successivement Premier Ministre dans une période délicate de notre Nation puis Président de la CDVR, il a œuvré avec force et détermination, écouter toutes les couches de nos populations pour rapprocher les ivoiriens et préparer les conditions d’une réconciliation vraie, pour une paix durable dans notre pays.

Vice-Président et militant actif de référence du PDCI-RDA, le Premier Ministre Charles Konan Banny est resté solidement arrimé aux valeurs de paix, de dialogue, de fraternité et d’unité dans la diversité telles que léguéespar son père, compagnon des premières heures de combat pour la liberté et la dignité des peuples africains aux côtés de Feu le Président Felix HOUPHOUET BOIGNY.

Son Excellence Aimé Henri Konan Bédié pleure un frère qui a participé dignement à ses côtés à la construction de la Côte d’Ivoire moderne sans faillir à son devoir de fidélité aux idéaux du PDCI-RDA.

Le Président Aimé Henri Konan Bédié demande à tous les ivoiriens, à tous les amis de la Côte d’Ivoire, à tous les militants du PDCI-RDA de demeurer unis dans la prière devant cette grande épreuve qui frappe la Côte d’Ivoire ; il demande au Tout Puissant Créateur une consolation particulière pour son épouse, ses enfants ainsi que toute sa famille.

Les dates des condoléances et des obsèques seront fixées ultérieurement en liaison avec le Président de la République et sa famille.

Fait à Daoukro, le 10 Septembre 2021

HENRI KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA

Ancien Président de la République de Côte d’Ivoire

Comments

comments